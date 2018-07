PSG : Trapp donne des maux de tête à Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Relégué au fin fond de la hiérarchie des gardiens de but au sein du Paris Saint-Germain, Kevin Trapp ne pense pourtant pas au départ.

Avec l'arrivée de Gianluigi Buffon durant ce mercato, et la présence dans son effectif de deux gardiens internationaux, à savoir Alphonse Areola et Kevin Trapp, le club de la capitale française va devoir se séparer d'un portier cet été. Mais lequel sera sacrifié ? Pas Buffon, puisqu'il vient d'arriver, et probablement plus Areola que Trapp. Sous contrat jusqu'en 2019, le nouveau champion du monde français refuse plus ou moins d'être remplaçant à 25 ans, tout en sachant qu'il dispose de pistes à l'étranger. Alors que dans le même temps, l'international allemand ne se voit pas ailleurs qu'à Paris.

En effet, le média allemand Sport1 avoue que le gardien de 28 ans a une nouvelle fois confirmé son envie de rester au PSG, où il pense pouvoir acquérir plus de temps de jeu lors de la saison prochaine sous les ordres de Thomas Tuchel. Lié au club francilien pour encore deux saisons, Trapp est donc prêt à réaliser un quatrième exercice en L1, malgré une situation compliquée derrière Buffon. Mais au final, ce sera au PSG de trancher dans ce dossier, qui devrait normalement se décanter au cours des prochaines semaines, probablement au retour de vacances de Trapp.