PSG : Time Magazine, Vanity Fair, Mbappé en tournée mondiale

Dans : PSG.

Enfant prodige du football français, leader de l’équipe championne du monde cet été, superstar du PSG avec Neymar, Kylian Mbappé connaît un incroyable début de carrière à seulement 19 ans.

Le numéro 10 des Bleus a bien évidemment pris une dimension internationale avec son succès mondial en Russie, et si toute la planète est au courant, cela dépasse largement cette sphère cet automne. En effet, le très prestigieux Time Magazine met tout simplement Kylian Mbappé à la Une de son dernier numéro, parmi les plus prestigieux « leaders de demain », avec ce titre « Mbappé est le futur du football ». Photographiée par la célèbre spécialiste Annie Leibovitz, l’attaquant français est présenté comme « l’incarnation vivante du conte de fées de l’ascension sociale ».

« Sa technique footballistique à couper le souffle l’a propulsé sur le devant de la scène internationale en à peine quelques mois. Il gagne plus d’argent qu’il n’en aurait jamais rêvé. Nike dessine des baskets à son nom. Et Lebron James veut absolument le voir lorsqu’il passera en ville dans quelques jours. Mbappé représente bien plus qu’un joueur de foot extraordinaire pour les Français. Il est l’incarnation vivante du conte de fées de l’ascension sociale », fait savoir Time.

Le magazine américain annonce également que le joueur du Paris Saint-Germain travaille actuellement sur une collaboration de prestige avec Nike, qui devrait créer un modèle de paire de chaussures de football à son nom, chose extrêmement rare. Et la « hype » Kylian Mbappé n’est pas sur le point de s’arrêter, puisque un autre magazine de prestige de l’autre côté de l’Atlantique, Vanity Fair, a également choisi le champion du monde pour représenter la nouvelle vague du sport mondial, tandis que le joueur reçoit désormais une centaine de demandes d’entretiens ou de photos par mois en provenance des médias étrangers. A l’heure où les médias de tous les pays vont devoir désigner le Ballon d’Or 2018, cela pourrait aussi avoir son importance, mais comme le précise la presse américaine, ce nouveau statut va aussi être suivi de près, puisque Kylian Mbappé va devoir apprendre à gérer cette célébrité tout en restant performant sur les terrains.