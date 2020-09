PSG : Tiémoué Bakayoko prêté à Paris, c'est chaud bouillant !

Dans : PSG.

Tiémoué Bakayoko pourrait rapidement rejoindre le Paris Saint-Germain avec un deal qui permettra au PSG de ne pas trop investir pour s'offrir le milieu défensif.

Les négociations entre Leonardo et les dirigeants de Chelsea au sujet d’un possible transfert de Tiémoué Bakayoko vers le PSG lors de ce mercato prennent de l’épaisseur. En effet, Le Parisien annonce ce mercredi après-midi que le milieu défensif prêté la saison passée à Monaco privilégie Paris à l’AC Milan et l’Atlético Madrid et que les contours d’un accord apparaissent entre le club de la capitale française et celui de la capitale anglaise. Pour aboutir à une solution, alors que son budget est relativement réduit lors de marché des transferts, du moins l’échelle du PSG, Leonardo aurait proposé à Chelsea un deal similaire à celui que le Paris Saint-Germain avait négocié l’an dernier avec l’Inter pour Mauro Icardi. A savoir un prêt avec une option d’achat non-obligatoire.

« Le club londonien réfléchit à cette possibilité sachant qu'un prêt réussi valoriserait le joueur et donc les opportunités de vente par la suite, même au cas où le PSG ne lèverait pas l'option », affirme le quotidien francilien au sujet d'un joueur qui a toujours confié que porter le maillot du club de sa ville natale était un rêve. La décision du directeur sportif brésilien de faire venir Tiémoué Bakayoko ferait le bonheur de Kylian Mbappé, lequel apprécie énormément son coéquipier en équipe de France et aurait réclamé des renforts de ce style à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo pour aider le Paris Saint-Germain à encore franchir un palier.