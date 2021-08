PSG : Tic-tac, Paris négocie pour remplacer Mbappé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'heure limite fixée par le Real Madrid pour une réponse du PSG à son offre de 180ME pour Kylian Mbappé est désormais passée, mais rien ne se passe. Jérôme Rothen affirme que Paris cherche un remplaçant pour Mbappé.

Les yeux des supporters du Real Madrid et du Paris Saint-Germain étaient fixés sur une pendule ce lundi, puisque les médias espagnols affirmaient que les dirigeants espagnols exigeaient une réponse du PSG avant 18 heures à l’offre transmise pour s’offrir Kylian Mbappé. Et visiblement rien ne s’est produit ces dernières heures, les Merengue n’ayant pas crié victoire, tandis que Paris est dans un mutisme total depuis les propos de Leonardo la semaine passée. Tandis que le temps file, et que le délai pour parvenir à un accord semble très court, on espère toujours réussir à faire signer Mbappé du côté madrilène. Mais en France, RMC explique que le PSG n’a pas obtenu les 200 millions d’euros qui éventuellement auraient été en mesure de tout changer.

Rothen, le nouvel insider du mercato parisien

Jérôme Rothen affirme de son côté que la troisième offre du Real Madrid annoncée lundi matin n’est jamais parvenu au Paris Saint-Germain et que désormais tout semble être lié à la possibilité pour le PSG de recruter un joueur capable de remplacer Kylian Mbappé. « J’espère que le PSG respecte la parole de Kylian et ce qu’il a envie, c’est-à-dire de partir. C’est pour cela qu’ils mettent du temps, il y a une négociation avec un autre joueur », révèle l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, lequel pense donc que le Real Madrid n’aura sa réponse que si le PSG signe un nouvel attaquant. En attendant de savoir si tout cela pourra se boucler d'ici mardi minuit, Kylian Mbappé se prépare du côté de Clairefontaine aux trois prochains matchs de qualification pour le Mondial 2022...au Qatar.