PSG : Thomas Tuchel veut un latéral au PSG, son choix peut étonner !

Ce n'est pas un scoop, le Paris Saint-Germain est en quête d'un latéral gauche lors de ce mercato. Et si l'on en croit TF1, Thomas Tuchel aurait fait connaître son premier choix à Antero Henrique afin que ce dernier se mette en action. Le nouvel entraîneur allemand du PSG souhaite faire venir Ricardo Rodriguez, le défenseur international suisse arrivé l'été dernier à l'AC Milan en provenance de Wolfsburg. Thomas Tuchel connaît bien Rodriguez pour l'avoir longtemps observé en Bundesliga, ce qui explique ce choix.

« Décidé à avancer rapidement sur le dossier du latéral gauche, le PSG est également très intéressé par le Brésilien du Bayer Leverkusen, Wendell. Ces deux dossiers sont privilégiés par les dirigeants parisiens même si les pistes Raphaël Guerreiro et Alex Sandro ne sont pas éteintes mais les négociations sont plus difficiles au vu de leur cote élevée sur le marché », précise la Une. Il n'est cependant pas certain que l'AC Milan soit disposé à facilement vendre un joueur qui a été plutôt convaincant pour sa première saison sous le maillot milanais. Mais avec Leonardo, désormais dirigeant du club lombard, les choses pourraient être rapidement conclues...ou pas.