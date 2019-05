PSG : Thomas Meunier fonce vers la Premier League, mais pas à MU

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Poussé vers le départ faute de lui faire signer une prolongation de contrat, Thomas Meunier a déjà une idée de sa future destination.

Le latéral belge n’a jamais caché son amour pour Manchester United, même si cela fait partie des reproches que peuvent lui faire les supporters parisiens, alors que le club anglais a été le bourreau du Paris Saint-Germain cette saison. Néanmoins, le Diable Rouge risque d’être déçu, la tendance n’est pas à une signature chez les Red Devils pour lui. Selon Canal+, si MU est bien dans le coup pour le faire signer, un autre club anglais aurait mis le turbo dans les négociations afin de boucler l’arrivée de l’ancien du FC Bruges.

Il s’agit d’Arsenal, où Unai Emery connaît bien ses qualités. La volonté de remplacer un Stephan Lichtsteiner en grande difficulté est évidente chez les Gunners. Et à un an de la fin de son contrat, Thomas Meunier pourrait donc rejoindre le club londonien pour 25 ME, ce qui serait une très belle opération financière pour le PSG, qui avait acheté le Belge pour 11 ME en 2016. Néanmoins, cela laisserait aussi un côté droit de la défense dangereusement dégarni, Daniel Alves n’ayant plus ses jambes de 20 ans, et Thilo Kehrer n’ayant pas forcément rassuré à ce poste pour sa première saison au PSG.