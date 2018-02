PSG : Thiago Silva titille déjà Cristiano Ronaldo à J-8 !

Dans : PSG, Ligue 1, Liga, Ligue des Champions.

Dans une semaine, le Paris Saint-Germain affrontera le Real Madrid dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Un choc très attendu depuis de nombreuses semaines, aussi bien par les supporters que par les joueurs. Capitaine du PSG, Thiago Silva aura des clients prestigieux face à lui puisqu’il lui faudra notamment diminuer l’influence de Cristiano Ronaldo sur la rencontre. Pas un souci pour l’international brésilien, qui a confié qu’il préférait défendre sur la star du Real Madrid, que sur un joueur plus petit et très vif comme Lionel Messi.

« La petite différence, c’est que Lionel Messi, avec le ballon en un contre un, même deux, c’est difficile de l’arrêter. Cristiano Ronaldo, je ne dis pas que c’est facile, mais un joueur fait un marquage et l’autre fait la surveillance pour avoir plus de sécurité derrière parce que ce sont des joueurs qui peuvent faire des choses incroyables, comme Neymar par exemple. Je crois que c’est plus difficile de défendre sur Messi que sur Ronaldo » a jugé l’ancien défenseur du Milan AC. Des propos qui ne devraient pas tomber dans l’oreille d’un sourd du côté du Real Madrid, où CR7 est toujours à l’affût de ce qui se dit sur lui…