PSG : Thiago Silva prêt à un gros sacrifice pour rester à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Thiago Silva jouera ce dimanche soir la finale de la Copa America avec le Brésil face au Pérou, mais si le défenseur sud-américain a retrouvé des couleurs avec la Seleçao, son avenir au Paris Saint-Germain est loin d'être assuré. En effet, il ne reste qu'un an de contrat à Thiago Silva, et il se dit que Leonardo ne compte plus sur lui pour être le patron d'une défense parisienne pas toujours au mieux la saison passée. Le directeur sportif brésilien du PSG étant resté muet depuis qu'il est revenu à Paris, le mystère plane sur ce dossier comme sur d'autres. Mais ce dimanche, Le Parisien affirme que pour rester au Paris SG, Thiago Silva est prêt à sacrifier son brassard de capitaine.

Et le quotidien francilien d'en dire plus. « Accompagné de son fidèle lieutenant Marquinhos, Thiago Silva se rappelle au bon souvenir de Leonardo, nouveau directeur sportif du PSG, qui s’est donné comme mission de clore le chapitre parisien de son compatriote. Loin de l’agitation dans la capitale française, Thiago Silva reste, là aussi, serein. En fin de contrat en juin 2020, il garde en tête une possible prolongation. Pourrait-il rester et lâcher le brassard comme ce fut le cas en sélection ? L’hypothèse existe », précise Le Parisien. Reste à savoir si ce geste changera réellement la donne pour Leonardo, lequel a les pleins pouvoirs lors de ce mercato. Et s'il est revenu au PSG, le Brésilien n'a pas prévu de faire des cadeaux.