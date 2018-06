PSG : Thiago Silva l’avoue, il a mérité tout cet acharnement

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Impressionnant contre la Serbie (2-0) mercredi, Thiago Silva est redevenu un pilier du Brésil pour le Mondial 2018. La preuve, le sélectionneur Tite, qui choisit un capitaine différent à chaque rencontre, lui a confié le brassard lors du match face au Costa Rica (2-0) vendredi dernier.

C’est dire le chemin parcouru par le défenseur central, tant critiqué pour ses émotions après la Coupe du monde 2014 à domicile. Et les commentaires l’ont poursuivi jusqu’au Paris Saint-Germain puisque l’ancien Milanais a été jugé coupable du naufrage à Barcelone en Ligue des Champions. Autant dire que Thiago Silva a pris cher ces dernières années. Mais ne le considérez surtout pas comme une victime !

« Comme tout le reste du groupe, je suis très tranquille, a confié le capitaine du PSG au quotidien Le Parisien. Je me suis beaucoup préparé pour ce moment après tout ce que j’ai enduré après le Mondial au Brésil. Il n’y a que moi qui sais ce que j’ai vécu. Mais personne n’a besoin de me plaindre. Je ne veux pas entendre "oh le pauvre". Ce que j’ai enduré, je l’ai mérité. »

Quand Thiago Silva esquivait son fils

« Comment j'ai géré ça ? Difficilement, a-t-il reconnu. Ça me faisait mal de devoir dire à mon fils pourquoi je n’étais plus dans la sélection. Je devais le dribbler, changer de conversation parce que lui il ne savait pas ce qui s’était passé. Mais ce sont des choses du passé. » Peut-être un mal pour un bien tant le Brésilien est redevenu le « Monstre » que l’on connaissait.