PSG : Thiago Silva c'est fini, Leonardo a été honnête

Pressenti pour débuter le choc face à l’Atalanta Bergame ce mercredi en Ligue des Champions, Thiago Silva vit ces derniers instants au PSG.

Et pour cause, le défenseur brésilien de 35 ans va quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat après le Final 8 à Lisbonne. Dans une interview accordée à l’AFP il y a quelques jours, l’ancien capitaine de l’AC Milan gardait néanmoins espoir quant à une éventuelle prolongation de contrat à Paris. « Une prolongation ? Je suis super tranquille dans la tête à ce niveau-là. J'essaye de penser aux choses que je dois faire, atteindre les objectifs de l'équipe. Après ça ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club (...) Si je dois rester ou partir, c’est la volonté de Dieu » expliquait notamment « O Monstro ».

Mais selon les informations obtenues par le journal L’Equipe ce mercredi, il n’y a plus aucun espoir de prolongation pour Thiago Silva au Paris Saint-Germain En effet, il a été confirmé au joueur et à son entourage que Leonardo ne ferait pas machine arrière dans ce dossier, et qu’il n’y avait aucune chance que le directeur sportif brésilien propose une prolongation de contrat à son capitaine. L’épilogue de ce dossier est désormais connue et ne fait plus aucun doute. Désormais, l’objectif de Thiago Silva sera de terminer sur la meilleure note possible avec le Paris Saint-Germain, en brillant en Ligue des Champions. Avec une première étape très attendue ce mercredi soir contre l’Atalanta Bergame en quart de finale. En cas de succès, le défenseur brésilien et le PSG affronteront l’Atlético de Madrid ou le RB Leipzig au tour suivant. Des instants que Thiago Silva, au club depuis huit ans, va savourer encore plus que les autres…