PSG : Thiago Motta donne une leçon de football à Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

S’il figure parmi les meilleurs joueurs du monde, Neymar est régulièrement critiqué pour son excès d’individualisme.

Plus collectif depuis son repositionnement en meneur de jeu par Thomas Tuchel il y a quelques semaines, l’ancienne star du FC Barcelone doit néanmoins toujours progresser dans ce domaine selon Thiago Motta, ancien partenaire de Neymar et désormais entraîneur des U19 du PSG. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’Italien a donné de précieux conseils à l’attaquant parisien afin de lui éviter des coups et en prime, de gagner en efficacité.

Neymar, encore trop perso selon Thiago Motta

« Le trio Mbappé-Cavani-Neymar, le plus fort au monde ? Sur le papier, oui. Mais cela dépend de comment ils bougent et comment ils s’intègrent ensemble sur le terrain. Sur certains aspects, le trio Mané-Firmino-Salah bouge tellement bien qu’ils n’ont rien à envier à personne. Neymar ? Il doit apprendre à renoncer à dribbler toujours 3-4 joueurs. Il doit se libérer du ballon avant pour se démarquer et recevoir l’ultime passe. Il ne doit pas toujours aller en un contre un. Je lui disais toujours de me donner le ballon, et que je lui redonnerais en lui évitant deux dribbles et des coups encaissés » a expliqué le nouveau coach des jeunes Parisiens. Petit à petit, tout ça commence à rentrer dans l’esprit de Neymar. Espérons pour le PSG que cela portera ses fruits, à terme...