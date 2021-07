PSG : Théo Hernandez à Paris, la réponse du Milan AC

Dans : PSG.

Théo Hernandez aura du mal à être la recrue phare du PSG au poste de latéral gauche. Le Milan AC souhaite le blinder pour éviter un mauvais coup venu de Paris.

Le Paris SG a frappé fort en recrutant Achraf Hakimi pour renforcer son couloir droit cette saison. A gauche, Juan Bernat a un boulevard devant lui, surtout que Layvin Kurzawa est poussé dehors et que Mitchel Bakker est parti en Bundesliga. Mais le latéral espagnol inquiète car un retour à son meilleur niveau physique n’est pas garanti après sa grave blessure. C’est pourquoi Leonardo, toujours aussi intéressé par les joueurs du Milan AC, a dragué Théo Hernandez au début du mois. Ce pressing a eu des conséquences, car le défenseur français a été tenté de rejoindre le Paris SG, qui lui a fait une offre conséquente. Le Milan AC s’y est fermement opposé, mais cela n’a pas été suffisant pour refermer totalement ce dossier.

En effet, Théo Hernandez, qui a vu le PSG lui proposer de tripler son salaire, a frappé à la porte de Paolo Maldini en lui faisant comprendre que, s’il voulait bien rester en Lombardie, il fallait aussi qu’il ait un salaire digne de son nouveau statut de latéral très suivi. Actuellement payé à hauteur de 1,5 ME par an, l’ancien du Real Madrid verra ses émoluments doubler s’il prolonge son contrat, révèle Calcio Mercato. A 3 ME par an pour encore une longue durée, Théo Hernandez s’inscrirait donc sur le long terme au Milan AC, ou du moins il permettrait au club italien de s’assurer d’un très joli transfert si jamais le PSG revenait à la charge. Pour le moment, tout ce joli monde négocie, mais il est clair que la cote de Théo Hernandez a grimpé soudainement après son énorme saison, où il a approché du cap des 10 passes décisives et des 10 buts tout de même.