PSG : Sur pied pour la finale, Neymar tombe de soulagement

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Neymar savoure ce moment historique. Lui qui n’avait pas pu aider son équipe ces deux dernières saisons à cause de ses blessures.

L’époque où l’on remettait en question l’implication de Neymar semble lointaine. A l’image de ses coéquipiers, l’attaquant du Paris Saint-Germain est clairement en mission pour remporter la Ligue des Champions. Sans parler du fameux pacte entre les hommes de Thomas Tuchel, on sent le Brésilien particulièrement déterminé à soulever le trophée après la finale dimanche soir. Il faut dire que l’ancienne pépite de Santos a de quoi savourer. La star parisienne n’a pas été épargnée par les critiques, ni par les graves blessures au pied qui l’ont éloigné des terrains à des moments importants ces deux dernières saisons. Des coups durs qui contribuent à son soulagement affiché sur Instagram.

« 2018 - Tombé au sol, blessé. 2019 - Tombé au sol, blessé. 2020 - Au sol pour remercier. Deux années consécutives souffrant d’une blessure à des moments cruciaux, importants pour moi et notre équipe. Aujourd’hui, je suis entier, sans blessure, en mesure d’aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible, s’est réjoui l’international auriverde. Je suis trop heureux, très heureux … très heureux ! On est entrés dans l’histoire aujourd’hui mais on ne veut pas s’arrêter là, on en veut plus… partons en quête de la coupe aux grandes oreilles, du TROPHÉE ! PARIS EN FÊTE. » On imagine déjà l'euphorie de Neymar en cas de sacre...