PSG : Neymar 2020 il vaut bien 222ME !

Tout comme face à l'Atalanta, Neymar a été éblouissant face à Leipzig. Le joueur brésilien du PSG a changé et c'est Paris qui en profite.

Même s’il n’a pas trouvé le chemin des filets contre Leipzig, tout comme face à l’Atalanta, Neymar a été éblouissant en demi-finale de la Ligue des champions, la star brésilienne du Paris Saint-Germain contribuant largement à la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions. Et c’est une évidence, depuis le début de l’année 2020, et malgré la coupure brutale de la saison en France, l’attaquant de la Seleçao et de Paris est à son meilleur niveau depuis qu’il a signé au PSG pour 222ME il y a trois ans. Avec un Neymar aussi fort, Nasser Al-Khelaifi peut dormir tranquille, le club de la capitale est capable d’aller au bout en C1. Devant sa télé, Luis Fernandez, qui a assisté à cette victoire du Paris Saint-Germain, avoue que le joueur brésilien justifie l’énorme investissement fait par QSI pour le recruter au FC Barcelone.

« Je revois le Neymar du Barça, quand il jouait avec Messi et Suarez. Il avait du plaisir à jouer, il était heureux, il participait, il jouait avec ses partenaires. Là, on le retrouve comme ça, il cherche ses partenaires, il ne la joue pas individuel, il cherche la bonne passe, avec cette activité, cette présence. Il est en train de prendre son rôle de leader, il a la maturité, il tire tout le monde vers le haut. Il a changé. Il y a quelque chose dans sa tête qui fait qu'aujourd'hui il est bien à Paris. Tu le vois quand il prend un coup et qu'il tombe. Il se relève très vite, il a envie d'être celui sur qui on peut compter. Et Neymar, il te fait gagner », fait remarquer, dans L’Equipe, l’ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain.