PSG : Sur ce dossier, Paris n’a aucune chance face au Barça

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Dans le viseur de l’UEFA et de son fair-play financier, le Paris Saint-Germain envisagerait quand même un autre gros coup au mercato.

Cette semaine, le directeur sportif Antero Henrique a été aperçu à Londres avec l’agent de Philippe Coutinho (25 ans). A croire que le club francilien tente d’agrandir sa colonie brésilienne, et de contrecarrer les plans du FC Barcelone, une fois de plus… En effet, le Barça court après le milieu offensif depuis cet été et n’a pas perdu espoir de le recruter malgré le refus de Liverpool. Autrement dit, le PSG part avec une longueur de retard qu’il sera difficile, voire impossible à rattraper.

Car selon le média catalan Sport, Coutinho aurait tout simplement recalé Paris. L’ancien joueur de l’Inter Milan n’a pas changé d’avis et ne souhaite rejoindre qu’un club, à savoir le Barça. L’international auriverde aurait donc demandé à ses représentants de fermer la porte aux dirigeants parisiens et de se focaliser sur son transfert à Barcelone. Apparemment, les arguments sportifs et financiers d’Henrique n’ont pas suffi.