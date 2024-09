Le PSG rembarre une pépite de Ligue 1, quelle erreur

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Devenu le plus jeune buteur français de l’histoire de la Ligue des Champions cette semaine, Georges Ilenikhena fait les beaux jours de l’AS Monaco. Formé en Île-de-France, il a été refusé par le Paris Saint-Germain il y a quelques années.

L’AS Monaco a perdu Wissam Ben Yedder, en fin de contrat cet été après cinq saisons passées sur le Rocher, mais n’a pas forcément perdu au change. Avec le retour de blessure de Breel Embolo qui a manqué la quasi-totalité de la saison dernière et Folarin Balogun, l’attaque monégasque est bien garnie. Elle a également vu un jeune talent, Georges Ilenikhena, se révéler ces derniers jours. Le joueur de 18 ans est devenu contre le FC Barcelone jeudi soir le plus jeune buteur français en Ligue des Champions (devant Kylian Mbappé qui avait battu ce record avec Monaco en 2017) et a même reçu le trophée de l’homme du match par l’UEFA. Rien de tel pour montrer à l’Europe de quoi on est capable. Le natif de Lagos au Nigéria a fait ses classes à Antony en Île-de-France et malgré les sollicitations, le Paris Saint-Germain a refusé de le recruter.

Le PSG refuse Ilenikhena, révélation de Monaco

Pour Le Parisien, Tom Bouvil, ex-formateur d’Ilenikhena à Antony, affirme que le joueur avait beaucoup de sollicitations avec des intérêts de Nancy, Amiens et Troyes mais qu’il était proche d’être engagé par le PSG qui a finalement décidé de ne pas le prendre : «En U15, il avait pris de la maturité et voulait battre des records. Notre championnat en R1 s’était arrêté dès le mois d’octobre en raison du Covid, mais il avait inscrit la bagatelle de 14 buts en 5 matchs. George m’avait demandé des programmes spécifiques pour travailler encore plus. J’avais conseillé le PSG de le prendre mais les dirigeants n’étaient pas très chauds», raconte-t-il. Celui qui a finalement été repéré par le Royal Antwerp vient d’être acheté pour 18 millions d’euros par l’AS Monaco cet été. Un transfert qui s’avère déjà payant avec ce très bon match contre le Barça ces derniers jours. Un début de carrière qui ressemble à l’ascension qu’avait connue Mbappé à ses débuts à l’ASM il y a plusieurs années. A voir désormais si Ilenikhena peut d’en inspirer pour avoir une carrière similaire.