PSG : Stopper Neymar, Messi et Mbappé, la Juve donne la recette

Par Guillaume Conte

Le MNM fait peur en Europe, mais la Juventus tente tout pour dédramatiser le match face au PSG de ce mardi soir. Leonardo Bonucci pense avoir la solution pour limiter la casse.

La Juventus Turin, qui ne fait plus partie des favoris annoncés pour une victoire en Ligue des Champions ces dernières années, aborde son premier match face au PSG avec beaucoup d’humilité. Massimiliano Allegri a même créé une petite polémique en annonçant que son vrai rival dans le groupe était le Benfica Lisbonne, laissant entendre que le Paris SG était hors d’atteinte. Des propos pas vraiment habituels chez le ténor italien, et qui ont été atténués par Leonardo Bonucci, l’expérimenté défenseur des bianconeri. « Je rigole de ça car on connait le coach. Il a dit ça pour nous enlever de la pression. Le match le plus important est toujours celui qui vient, mais il est vrai que nous devons compter sur Benfica pour nous battre pour la qualification. C’est vraiment une belle chose de retrouver ces affrontements avec ces grands clubs », a lancé Leonardo Bonucci, qui sait qu’il devrait avoir du travail avec l’état de forme du club parisien et de ses leaders offensifs.

Un match de rêve pour la Juventus

Après des démonstrations en Ligue 1, Messi, Neymar et Mbappé s’attaquent à l’Europe. Après les compliments de rigueur, l’international italien a donné la recette pour contrecarrer les plans parisiens. « Mbappé, il est vraiment stratosphérique. Il a tout pour devenir le meilleur joueur du monde, et je suis sûr qu’il a la mentalité pour ça. Il veut sans cesse s’améliorer. Ce sera dur avec lui, Messi et Neymar, mais si on fait des efforts tous ensemble, on pourra les stopper. Vous allez voir une grande Juventus, dans un grand match mais très difficile. Ce sont des matchs que l’on rêve de jouer. Nous allons devoir garder le ballon, et aussi courir comme des fous, comme quand on était jeune et qu’on rêvait de jouer ces matchs », a lancé un Leonardo Bonucci qui rêve de voir la Juventus se lâcher pour poser des problèmes au PSG, même si le club turinois ne semble pas encore avoir atteint sa pleine carburation en ce début de saison.