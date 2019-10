PSG : Stéphane Pauwels a le seum contre Kylian Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Entre Stéphane Pauwels et Kylian Mbappé c’est une longue histoire d’amour, le consultant belge étant resté dans l’histoire des tuyaux percés lorsque quelques jours avant que l’attaquant français quitte l’AS Monaco pour le PSG il avait lancé en direct lors d’un talk-show à la télé un célèbre : « Où il reste à Monaco ou il va à Madrid. Jamais il ne viendra à Paris, je parie mes deux bras, mes deux jambes. Je suis en contact et je suis au courant du dossier. » Stéphane Pauwels ayant toujours l’intégralité de ses membres, cela ne l’empêche pas de toujours suivre de près le champion du monde français du Paris Saint-Germain.

Et ce lundi, au lendemain du doublé de Kylian Mbappé contre l’Olympique de Marseille, quelques jours après son triplé contre Bruges, Stéphane Pauwels estime que l’attaquant tricolore du PSG n’a pas du tout une bonne attitude. « Une Neymar..il attrape le gros cou ..il est fort pas besoin de ces provocations ..mal conseillé ..il en rajoute et cela va le desservir !J ’aime ce joueur mais il change de comportement et la presse française doit arrêter d’en rajouter ..ballon d’or ,Champions League ..du calme ! (...) Ce geste n’est pas adéquat ..Zizou son idole n’a jamais provoqué de cette manière ..même après 2 buts en coupe du monde ..», a lancé, via Twitter, le consultant belge, qui estime donc que Kylian Mbappé prend un mauvais chemin.