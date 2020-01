PSG : Neymar, Mbappé, Choupo, Tuchel les met tous au même niveau

Dans : PSG.

En conférence de presse, Thomas Tuchel a évoqué son schéma en 4-4-2 avec ses quatre meilleurs attaquants. L’occasion pour lui de rappeler ses consignes.

Il n’y a plus aucun suspense avant l’annonce des compositions. Depuis quelques rencontres, le Paris Saint-Germain n’évolue plus en 4-3-3. L’entraîneur Thomas Tuchel profite du 4-4-2 pour aligner Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Neymar, les « 4 Fantastiques » qui font le bonheur du technicien allemand tant sur le plan offensif que défensif. Cela n’a pas toujours été le cas, d’où la satisfaction de nouveau exprimée ce samedi.

« Une évolution ? Oui, ce n'est pas un secret. On attaque ensemble et on défend ensemble, s’est réjoui Tuchel. La plus belle chose dans le foot, c'est de faire les efforts en équipe. Une équipe qui gagne avec quatre ou six joueurs, ça n'existe pas. Toutes les grandes équipes jouent comme une équipe. Pour le moment, on est une équipe comme ça car on attaque ensemble et on défend ensemble. C'est le plus important. » Et ce peu importe le statut des attaquants alignés.

« Que ce soit Neymar ou Draxler... »

« Si on veut jouer en 4-4-2, il y a beaucoup de choses à faire, d'espaces à protéger, de distances à garder. Si on joue comme ça, tout le monde doit faire le nécessaire. Que ce soit Ney ou Drax, Edi ou Mauro, Choupo ou Kylian. Ce sont des gars pour les quatre postes offensifs. On veut qu'ils aient une complicité mais on gagne comme une équipe », a insisté le coach parisien, attentif au moindre relâchement avant la double confrontation contre Monaco en Ligue 1.