PSG ‍: Son prix baisse, le Qatar fonce sur Pedri

Par Corentin Facy

Plombé par les blessures, Pedri n’a disputé que 8 matchs de Liga cette saison. Malgré cela, le PSG reste intéressé par la pépite de Barcelone.

Du haut de ses 21 ans, Pedri s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs espagnols et a enchainé beaucoup de matchs ces deux dernières années que ce soit avec le FC Barcelone ou avec la Roja. Le milieu de terrain catalan en paie aujourd’hui les conséquences avec de nombreuses blessures qui plombe totalement sa saison 2022-2023. Auteur d’un but et d’une passe décisive en 11 matchs disputés depuis le début de la saison, Pedri est loin de ses standards habituels. Et alors qu’il faisait partie des joueurs les plus convoités d’Europe ces derniers mois, voilà que le milieu de terrain espagnol n’a plus beaucoup de courtisans puisque les grands clubs se mettent à douter devant sa fragilité physique.

El Nacional dévoile que Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich ou encore Manchester City étaient intéressés par un potentiel transfert de Pedri mais ne sont désormais plus prêts à passer à l’offensive en raison des pépins musculaires du joueur. En revanche, un club reste en lice pour s’offrir Pedri et ce n’est pas une surprise puisqu’il s’agit du Paris Saint-Germain, entraîné par un certain Luis Enrique. Ex-sélectionneur de la Roja, l’actuel coach du club parisien avait installé Gavi et Pedri comme deux titulaires indiscutables avec l’Espagne malgré leur faible expérience.

Luis Enrique rêve de Pedri au PSG

Il n’est donc pas illogique de voir que Luis Enrique est aujourd’hui à l’affût pour récupérer Pedri et cela malgré sa cote en forte baisse sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain y voit au contraire une aubaine formidable de recruter un joueur très talentueux et qui traverse simplement une période plus délicate sur le plan physique. Nasser Al-Khelaïfi a été informé de la volonté de Luis Enrique de recruter Pedri et suit son entraîneur dans cette démarche selon le média, pour qui une offensive du PSG l’été prochain n’est donc pas à exclure. Reste maintenant à savoir quel prix le Barça réclamera pour sa pépite sous contrat jusqu’en juin 2026 et toujours valorisé à 100 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.