Duel Verratti-Rabiot pour remplacer Gavi à Barcelone

Victime d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit avec l'équipe d'Espagne, Gavi va manquer au FC Barcelone. Le Barça cherche son remplaçant.

Eloigné des terrains de football pour plusieurs mois suite à sa grave blessure au genou alors qu’il jouait avec l’équipe d’Espagne, Gavi n’a toujours pas de date officielle pour son retour, mais les dirigeants barcelonais savent qu’ils ne pourront probablement pas compter sur le jeune milieu de terrain cette saison. Afin de le remplacer, plusieurs pistes ont d’ores et déjà été évoquées, mais le quotidien sportif catalan Sport révèle que Deco, le directeur sportif du Barça a deux joueurs dans le collimateur et que ces deux joueurs sont très connus en Ligue 1 puisqu’il s’agit de Marco Verratti, désormais au Qatar, et d’Adrien Rabiot, qui arrive en fin de contrat à la Juventus. Tout cela en tenant compte du fait que le FC Barcelone n'a pas des moyens colossaux pour investir sur le mercato.

Rabiot et Verratti, ce ne sera pas simple

Le média barcelonais rappelle que ce n'est pas la première fois que le nom d'Adrien Rabiot est associé aux Blaugrana, puisqu'en 2019 déjà le nom du milieu de terrain français avait été suggéré du côté de la capitale catalane, et Le Duc ne serait pas du tout opposé à un transfert de la Juventus au Barça. Toutefois, Rabiot a un bon salaire à Turin et le club italien ne fera pas cadeau des six derniers mois de contrat à celui qui est devenu le capitaine de la Juve. Concernant Marco Verratti, Sport précise que si le joueur italien vient cet hiver rejoindre l'effectif de Xavi ce sera uniquement sous forme de prêt. Petit Hibou pourrait avoir gain de cause avec son club actuel, Al-Arabi, en échange d'une prolongation d'un an. Autrement dit, les signatures de Rabiot et Verratti sont toutes sauf simples à envisager du côté du Barça, mais les dirigeants espagnols veulent tout de même se lancer.