PSG : Simone Inzaghi pour remplacer Tuchel, la Lazio riposte

Même si Leonardo a confirmé Thomas Tuchel au poste d'entraîneur du PSG en 2020-2021, des noms circulent notamment en Italie pour remplacer l'Allemand.

Du côté du Paris Saint-Germain, l’avenir de Thomas Tuchel semble assez trouble, le coach allemand entamant sa dernière année de contrat sans même savoir si la saison 2019-2020 s’achèvera de manière colossale avec trois titres supplémentaires, dont une Ligue des champions, ou de manière dramatique si le PSG s’écroule dans ses deux finales nationales et dans son parcours en C1. Leonardo l’a confié il y a dix jours dans le JDD, du côté de la direction parisienne on veut aller au bout avec Thomas Tuchel, mais cela n’empêche pas les bruits de circuler. Et surtout de l’autre côté des Alpes. Car après Massimiliano Allegri, c’est un autre coach italien qui est évoqué sur le banc du Paris Saint-Germain.

La Repubblica affirme en effet que Simone Inzaghi, l’actuel technicien de la Lazio Rome, serait sur les tablettes de Leonardo, même si ce dernier vise en priorité Allegri. Du côté du club romain, on sent bien que Simone Inzaghi plait à plusieurs grosses cylindrées européennes, notamment le PSG et le FC Barcelone. Et pour éviter un départ de l’ancien défenseur, qui s’est brillamment reconverti comme entraîneur, Claudio Lotito veut le blinder contractuellement. Le propriétaire de la Lazio Rome offre une prolongation jusqu’en 2023 à Simone Inzaghi, avec une grosse revalorisation salariale. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain débarquera réellement dans ce dossier, mais les BiancoCelesti veulent éviter de perdre leur coach et ils vont se donner toutes les chances de le garder plus longtemps.