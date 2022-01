PSG : Sergio Ramos un faux renfort, un vrai problème

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a annoncé dimanche l'absence sur blessure de Sergio Ramos pour la rencontre face à Nice, et du côté du PSG on est franchement inquiet.

La titularisation de Sergio Ramos contre le Stade de Reims et son but face au club champenois avaient été perçus comme le véritable début de la carrière parisienne du légendaire défenseur espagnol arrivé au dernier mercato d’été. Il est vrai que de blessure en blessure, l’ancien Madrilène avait donné des migraines au staff du Paris Saint-Germain, la rumeur ayant même circulé en fin d’année que Leonardo envisageait un départ du défenseur lors de ce mercato d’hiver si une offre parvenait au PSG. Alors que la prestation de Ramos contre Reims avait redonné le sourire, on a appris dimanche qu’une nouvelle fois le joueur de 35 ans était forfait pour la réception de Nice en Coupe de France, et qu’il y avait clairement des doutes au sujet de sa présence contre le Real Madrid. Et c’est cette impossibilité de prévoir des stratégies à l’avance qui commence à sérieusement agacer du côté du Parc des Princes.

Sergio Ramos c'est un souci plus qu'un renfort au PSG

3️⃣ puntos en un buen partido del equipo en casa.

Muy contento con mi primer gol…🍳

3️⃣ points in a good match from the team at home.

Very happy with my first goal...🍳

3️⃣ points grâce un bon match à domicile de l'équipe.

Très content après mon premier but... 🍳 #AllezParis pic.twitter.com/lLeKXwEH8u — Sergio Ramos (@SergioRamos) January 23, 2022

Dans Le Parisien, Frédéric Gouaillard ne masque pas l’inquiétude qui enfle au PSG concernant le cas Sergio Ramos. « Quand il lui a été demandé s’il comptait sur Sergio Ramos pour la réception du Real Madrid, le 15 février, l’entraîneur du PSG s’est contenté d’évoquer une situation médicale qui nécessite une « évaluation quotidienne ». Le communiqué du club ne précise pas non plus combien de temps doit durer l’indisponibilité du défenseur espagnol, de nouveau blessé au mollet (…) La santé de Ramos relève d’une science tellement inexacte qu’elle oblige aujourd’hui chaque acteur du PSG à une prudence extrême. Quelle que soit l’évolution de cette nouvelle blessure, elle contraint aujourd’hui le staff parisien à faire sans l’ancien Madrilène dans un tempo malvenu si l’on considère que ce match face aux Aiglons devait donner des renseignements utiles sur la composition de la défense parisienne », explique le journaliste, qui est de ceux qui voient dans Sergio Ramos un souci plus qu'une solution au Paris Saint-Germain.