PSG : Sergio Ramos rêve d'une terrible vengeance sur le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour le moment, Sergio Ramos est très loin de pouvoir prétendre à disputer un gros match de Ligue des Champions avec le Paris SG.

Depuis sa signature, il n’a été aligné qu’à une seule reprise, contre Saint-Etienne, et a depuis retrouvé l’infirmerie sans parvenir à reprendre l’entrainement collectif. Une situation inquiétante, d’autant que face aux Verts, l’Espagnol était apparu affuté et très en vue, démontrant qu’il allait avoir son mot à dire cette saison dans un secteur où le turnover est très limité. Si cette rechute fait oublier pour le moment la concurrence et l’enchainement des matchs pour le défenseur central, cela ne l’empêche pas de se fixer l’objectif d’être prêt pour le mois de février et les matchs couperets de C1. D’ailleurs, son ambition est même particulièrement ciblée à quelques heures du tirage au sort de la Ligue des Champions ce lundi. Selon la presse espagnole, Sergio Ramos rêve de voir le PSG affronter le Real Madrid dès les 1/8e de finale, et ce pour plusieurs raisons.

En guerre avec Florentino Pérez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Tout d’abord car, en raison d’une fin de saison tronquée et de soucis physiques, il estime ne pas avoir pu faire les adieux qu’il méritait au peuple madrilène. Ensuite, il en veut terriblement au président Florentino Pérez, qui n’a pas voulu céder dans les négociations, et a fait machine arrière quand Sergio Ramos a changé d’avis sur ses exigences sur la durée de son contrat. Un bras de fer perdu pour Sergio Ramos qui semble l’avoir agacé au plus haut niveau. Et pour cela, il rêverait d’une vengeance terrible à Madrid, là où aura lieu le match retour en cas de confrontation entre les deux clubs. Nul doute en tout cas qu’une éventuelle confrontation entre le Real de Karim Benzema et le PSG de Sergio Ramos ferait des étincelles. Il faudra pour cela un tirage au sort farceur, et que le défenseur espagnol retrouve aussi prochainement ses pleines capacités. Surtout s’il veut faire regretter à tout Madrid de l’avoir laissé tomber l’été dernier.