PSG : Sergio Ramos impressionné par Christophe Galtier

Par Mehdi Lunay

Pour le PSG et Sergio Ramos, août 2022 se présente mieux qu'août 2021. Les Parisiens ont cette fois-ci remporté le trophée des champions avec l'Espagnol comme titulaire. Ce dernier apprécie beaucoup le travail du staff de Christophe Galtier.

Cette saison, le PSG n'a pas loupé son départ sur la scène nationale. Battu par le LOSC un an auparavant, le club parisien a remis la main sur le trophée des champions en écrasant Nantes 4-0. Un succès auquel a grandement participé Sergio Ramos. Titulaire en défense centrale, l'Espagnol a inscrit un magnifique but d'une talonnade. Un excellent début de saison déjà pour Ramos, bien meilleur que le précédent et pour cause. L'ancien madrilène n'avait débuté avec les Parisiens que fin novembre, sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne. Son mollet lui avait causé bien des tracas et surtout bien des blessures.

Selon Ramos, Galtier est un grand tacticien et technicien

Mais, douze mois plus tard, tout semble oublié. L'Espagnol de 36 ans digère l'enchaînement de matches en ce début de saison. Il s'est senti à l'aise depuis le début de la préparation estivale, adhérant totalement au nouveau staff autour de Christophe Galtier. L'ancien coach niçois a déjà été adopté par Sergio Ramos. Le quadruple champion d'Europe avec le Real Madrid s'est montré élogieux à son égard au micro de la chaîne du club parisien.

Sergio Ramos is enjoying himself 😮‍💨 pic.twitter.com/9fvVgeIw6T — B/R Football (@brfootball) July 31, 2022

« Je pense que notre progression a été très, très bien gérée, très bien planifiée par le staff technique et les entraîneurs. Personnellement, je suis très heureux de voir que nous commençons à atteindre un bon niveau physique et qu’aujourd'hui nous nous sentons très bien. [...] Quand le coach parle doucement, je le comprends parfaitement (rire). On communique tous très bien ensemble. On échange sur le nouveau système que nous avons, sur ce que le coach attend de nous. Je pense que c'est un entraîneur avec un très haut niveau technique et tactique. Il est parvenu à gagner le championnat avec une autre équipe en France, donc c'est un homme expérimenté dans le football et nous devons profiter de ça, pour essayer de projeter les idées qu’il a pour nous sur le terrain », a t-il confié à PSG TV. Au vu de la carrière de Ramos et des entraîneurs qu'il a côtoyés, ces mots ne sont pas du tout anecdotiques.