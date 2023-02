PSG : Sergio Ramos et Paris, le divorce est en marche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier cette saison au PSG, Sergio Ramos espère prolonger son contrat dans la capitale française.

Pour rappel, le contrat de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain expire en juin prochain et pour l’heure, le champion de France en titre n’a pas entamé de démarches pour prolonger l’ex-capitaine du Real Madrid et de la sélection espagnole. Il y a quelques jours, on apprenait que le PSG se donnait le temps de la réflexion au sujet de Sergio Ramos, qui recevra une offre de prolongation de contrat si ses performances lors de la deuxième partie de saison sont satisfaisantes. La tendance a encore évolué puisque selon les informations de RMC, il est désormais peu probable que le Paris Saint-Germain offre à Sergio Ramos un nouveau contrat. En effet, selon la radio, la tendance est plus que jamais à un départ de l’international espagnol à la fin de la saison.

Sergio Ramos, la tendance n'est pas à une prolongation

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Ces dernières semaines, le PSG s’est activé au sujet des prolongations de contrat avec des offres transmises à Lionel Messi et à Marquinhos. Pour ces deux joueurs, l’accord de principe n’est pas loin et les prolongations font peu de doutes. Presnel Kimpembe fait également l’objet de discussions pour étendre son bail. Sergio Ramos en revanche est contraint de prendre son mal en patience, car son dossier n’est absolument pas prioritaire aux yeux de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi. Sur courant alternatif depuis le début de la saison, Sergio Ramos n’a pas rassuré l’état-major lors de certaines grandes affiches comme à Lens ou encore à Rennes. Raison pour laquelle, le PSG n’a pas encore dégainé d’offre de prolongation de contrat, une position qui pourrait bien être définitive. Un coup dur, si cela se confirme, pour le principal intéressé, qui avait fait d’une prolongation à Paris un objectif.