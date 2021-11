PSG : Sergio Ramos en pleine bourre, cet indice ne trompe pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le nom de Sergio Ramos est attendu dans le groupe du Paris SG pour le match de ce samedi face à Nantes.

Ce serait une première cette saison, tant l’Espagnol n’a jamais reçu le feu vert médical du PSG en raison de problèmes physiques au mollet principalement. Depuis sa signature, le défenseur central s’entraine bien souvent seul et en salle, mais il vient pour la première fois de disputer une semaine pleine d’entrainement collectif. La prudence de Mauricio Pochettino, qui ne veut pas précipiter le retour de l’ancien du Real Madrid pour éviter une rechute, risque de voler en éclats devant la volonté de l’Espagnol d’enfin se montrer. Impatient d’en découdre, Sergio Ramos met la pression à sa façon. Il assure être revenu en pleine forme, et le montre à travers des vidéos et des photos sur ses réseaux sociaux. Et ça, ce n’est pas anodin.

« Quand Ramos publie des photos et vidéos de lui, de son travail, de son corps, c’est qu’il se sent en forme », prévient ainsi Sergio Quirante, dans les colonnes du Parisien. Le journaliste pour Gol, qui était parmi ceux qui avaient annoncé en premier sa signature au PSG, voit Sergio Ramos avoir un gros impact sur le jeu parisien dans les prochains mois, malgré ces débuts difficiles.

Sergio Ramos va siffler les joueurs du PSG

« Ramos, c’est des titres, une expérience, un leadership. N’importe quel entraîneur préférerait avoir un Ramos à 50 % plutôt qu’un autre joueur à 100 %. Sur le terrain, c’est un élément spécial, il parle énormément avec ses partenaires. Au Real Madrid, il échangeait beaucoup avec Varane et Casemiro, c’était le porte-parole de l’équipe, le lien direct de l’entraîneur sur le terrain, il sifflait en permanence pour replacer les troupes », explique Sergio Quirante, pour qui le défenseur espagnol ne va pas se gêner pour parler en patron aux autres joueurs, malgré son arrivée dans un nouveau club pour lui. En attendant de le voir apporter toute son expérience, ce sont surtout ses premiers pas qui seront attendus avec un peu de fébrilité de la part des supporters du PSG, qui savent qu’ils ne pourront pas revoir tout de suite le Sergio Ramos dominateur des dernières années.