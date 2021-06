PSG : Sergio Ramos discute avec Paris

Dans : PSG.

Officiellement lâché par le Real Madrid mercredi, Sergio Ramos pourrait bien poursuivre sa carrière au sein du Paris Saint-Germain.

Sergio Ramos sous un autre maillot que celui du Real Madrid, oui c’est possible. Et cela va même arriver la saison prochaine. Débarqué en provenance du FC Séville contre un chèque de 25 millions d’euros en 2005, le défenseur central a joué une très grande partie de sa carrière chez les Merengue. Mais après 16 années de bons et loyaux services, Ramos a décidé de quitter le Real. Ou Madrid a choisi de ne pas prolonger le contrat de son international espagnol. En tout cas, la saison prochaine, le joueur de 35 ans va apporter son expérience dans un autre grand club européen. Mais lequel ? Si son nom est évoqué en Premier League, Ramos se dirige plutôt vers Paris.

Ramos au PSG, ça sent bon

En effet, selon AS, le défenseur a été proposé au PSG au cours des dernières heures, puisque les agents du joueur ont discuté avec la direction qatarie. Signer dans le club de la capitale française serait actuellement la meilleure option pour Ramos. Déjà parce qu’il retrouverait des anciens coéquipiers madrilènes, comme Keylor Navas ou Angel Di María. Mais aussi parce que l’effectif parisien est très hispanique, avec Sarabia, Rico, Herrera ou Bernat. De plus, le fait que Mauricio Pochettino parle espagnol est un vrai point positif pour le PSG, surtout que Paris et Madrid sont assez proches à vol d’avion pour le bien de la famille Ramos.

En quête d’un défenseur central pour remplacer Thiago Silva, parti la saison dernière, le PSG est donc tenté à l'idée de recruter l’ancien capitaine de la Maison Blanche. Mais pour l’instant, rien n’est encore tranché. Puisqu’au-delà d’un gros salaire, Ramos va surtout réclamer un contrat de deux ou trois saisons à son futur club. Et même si Paris pourrait faire marcher le régime du travailleur étranger, avec ses 30 % de primes d'impatriation, pour offrir un gros bail à Ramos, pas sûr que la formation francilienne ait envie de s’engager sur le si long terme avec un joueur qui a quand même eu du mal à terminer sa dernière saison avec le Real.