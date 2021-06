Sergio Ramos : 117 ans que le Real Madrid n’avait pas connu ça

Dans : Liga.

Le Real Madrid a annoncé ce mercredi soir le départ de Sergio Ramos, son emblématique défenseur qui a été de tous les succès sur les 15 dernières années.

L’ancien du FC Séville était très logiquement devenu le capitaine de la Maison Blanche, prolongeant ainsi une très longue tradition des porteurs du brassard de nationalité espagnole chez les Merengue. En effet, Marca s’est penché sur la révolution que représentait le départ de Sergio Ramos, et les trois co-capitaines qui seront en place la saison prochaine. Il s’agit de Marcelo, de Varane et de Benzema. Et dans l’ordre prévu pour le moment par Carlo Ancelotti, c’est le Brésilien qui récupèrera le brassard, la prime étant donnée de longue date au joueur le plus anciennement présent dans l'effectif. A noter que Nacho, Espagnol et véritable joueur du cru car issu de la Castilla, pourrait être inclus dans la nouvelle équipe en tant que quatrième co-capitaine, mais guère plus.

Pas d’Espagnol donc avec le brassard la saison prochaine, et ce sera une première depuis… 1904. Une époque où le Guatémaltèque Federico Revierto avait pris le leadership au Real. Depuis ce moment, il y a 117 ans, les Espagnols se sont succédés, avec bien évidemment des patrons emblématiques comme Sanchis, Hierro, Raul et Casillas, le précédent capitaine avant Sergio Ramos. Le défenseur emblématique aura donc conservé le capitanat pendant six saisons, avec 12 titres à la clé, même s’il n’a jamais réussi à soulever la Coupe du Roi en tant que capitaine.