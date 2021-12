PSG : Sergio Ramos a disparu, il plaide non-coupable

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après son seul match de la saison à Saint-Etienne (1-3), Sergio Ramos n’est plus apparu avec le Paris Saint-Germain. L’entraîneur Mauricio Pochettino s’est-il trompé en lui accordant une rencontre entière dès son retour ? Interrogé en conférence de presse, l’Argentin a écarté cette hypothèse.

A la veille du match face à l’AS Monaco, la condition physique des Parisiens était au menu de la conférence de presse de Mauricio Pochettino. On constate que le Paris Saint-Germain ne parvient pas encore à vider son infirmerie, notamment à cause de l’enchaînement des rencontres. Pas de quoi inquiéter l’entraîneur argentin, rassuré par l’état de ses hommes. « Je les trouve bien, alors qu’on sort d’une grosse période de matchs, s’est réjoui le technicien. On insiste beaucoup sur la récupération. Mais nous sommes satisfaits de la performance physique des joueurs. On peut encore s’améliorer mais on est bien. »

Il n’empêche que l’effectif compte tout de même des blessés comme Presnel Kimpembe et surtout Sergio Ramos. Rappelons qu’après de longs mois d’absence, le défenseur central de 35 ans, remis d’une blessure persistante à un mollet, avait fait ses débuts lors du succès à Saint-Etienne (1-3) le 28 novembre dernier. Mais depuis, l’Espagnol n’est plus réapparu. Mauricio Pochettino aurait-il commis une erreur en laissant sa recrue disputer l’intégralité du match à Geoffroy-Guichard ? « Non, il se sentait bien », s’est défendu le coach parisien.

Pochettino se défend

« On a joué à 11 contre 10 la majeure partie de ce match. L'exigence n'était peut-être pas la même qu'à 11 contre 11. Ces 90 minutes, ce n’est pas ça la raison, a écarté Mauricio Pochettino, qui espère retrouver son joueur avant 2022. Oui, on espère le revoir d'ici la fin de l'année civile. » En effet, le communiqué officiel du Paris Saint-Germain nous apprend que l’ancien Merengue « va continuer sa préparation individuelle et collective ces prochains jours dans l’objectif d’être dans le groupe la semaine prochaine ». Sergio Ramos pourrait donc disputer le 32e de finale de Coupe de France contre les amateurs de l’Entente Feignies-Aulnoye (N3) le dimanche 19 décembre.