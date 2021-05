PSG : Exit Aurier, Paris fonce sur Trippier

Dans : PSG.

Selon la presse espagnole, le PSG s'intéresse à Kieran Trippier, excellent avec l'Atletico Madrid cette saison. En fin de contrat en juin 2022, l'international anglais pourrait être vendu cet été pour éviter un départ libre l'an prochain.

Alessandro Florenzi, Thilo Kehrer, Colin Dagba... Tant de noms de joueurs évoluant au poste de latéral droit qui n'apportent pas entière satisfaction à Paris. Prêté par la Roma, l'Italien ne sera vraisemblablement pas conservé par le PSG. Le défenseur allemand est également sur le départ, tandis que le jeune joueur formé au club sera conservé en tant que doublure. Leonardo est donc à la recherche d'un latéral droit de haut niveau pour combler l'un des points faibles du onze parisien. Au cours des derniers jours, le nom de Serge Aurier est revenu avec insistance dans les médias français et anglais. Mais au vue du passif entre le joueur et le PSG, la situation est complexe. Mauricio Pochettino, dans un premier temps favorable à la venue de l'Ivoirien, a même fait volte-face après avoir consulté son vestiaire. Retour à la case départ pour Paris ? Pas vraiment, car c'est un autre joueur qui a porté les couleurs des Spurs de Tottenham qui pourrait être la perle rare recherchée par le Paris-SG.

Le PSG intéressé par Trippier

En effet, d'après les informations du quotidien AS, le PSG s'intéresse au profil de Kieran Trippier. Après quatre saison passées à Tottenham, l'international anglais décidait de sortir de sa zone de confort en 2019 en rejoignant l'Atletico. Cette saison, le latéral réalise une grande saison, ponctuée de six passes décisives et qui pourrait être couronnée d'un titre de champion d'Espagne dimanche prochain en cas de succès contre Valladolid. À un an de la fin de son contrat, le joueur de 30 ans n'a pas forcément l'intention de prolonger et aimerait découvrir un nouveau challenge. Une situation inconfortable pour l'Atletico, qui risque de perdre son joueur gratuitement à moins de le vendre cet été. Si Paris est intéressé, Manchester United est également sur le coup. Kieran Trippier possède une clause libératoire de 60ME, mais au vue de sa situation contractuelle conjuguée à la crise liée au Covid-19, elle ne sera pas activée, et un accord pour un montant inférieur est envisageable.