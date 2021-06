PSG : Se queda, Pochettino reste à Paris

Dans : PSG.

Depuis quelques jours, l’avenir de Mauricio Pochettino, courtisé par Tottenham, fait beaucoup parler au PSG.

Avant la nomination de Carlo Ancelotti au Real Madrid, le nom de l’entraîneur du PSG avait circulé pour prendre la succession de Zinedine Zidane chez les Merengue. Mais c’est surtout vers Tottenham que l’Argentin aurait pu se diriger. En effet, Daniel Levy cherche toujours le remplaçant de José Mourinho et s’est entretenu à plusieurs reprises avec Mauricio Pochettino, qu’il aurait aimé faire revenir chez les Spurs. L’entraîneur du PSG n’a jamais démenti officiellement les rumeurs de son potentiel départ de Paris, ce qui en a agacé plus d’un. Mais à en croire Fabrizio Romano, il n’y a désormais plus aucune chance que Mauricio Pochettino s’en aille.

« Pochettino ne partira pas malgré des discussions avec Tottenham. L’entraîneur du PSG a été directement impliqué dans la signature de Wijnaldum. Pochettino a appelé le joueur plusieurs fois, ils se sont rencontrés en 2016 quand Pochettino le voulait à Tottenham. Ils se retrouveront ensemble à Paris cette saison » a lancé l’insider italien, pour qui il ne fait aucun doute que Mauricio Pochettino sera bien aux commandes du PSG la saison prochaine. Voilà une bonne nouvelle pour Leonardo, qui travaille d’arrache-pied sur le mercato depuis plusieurs semaines et qui n’avait certainement pas prévu un changement d’entraîneur, malgré quelques différents entre les deux hommes. Il sera maintenant intéressant d’observer la suite du mercato de Paris, où l’objectif de Leonardo sera de contenter Mauricio Pochettino tout en imposant ses choix, comme il aime le faire depuis des années. C’est ce qu’il a fait avec Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool au 30 juin et qui va s’engager gratuitement à Paris, malgré un accord de principe entre le Néerlandais et Barcelone. Le PSG vise notamment un renfort au poste de latéral droit, où la priorité se nomme Achraf Hakimi.