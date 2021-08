Mbappé, l'offre à 200 millions d'euros arrive de Madrid !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quelques heures de la fin de l'ultimatum du Real Madrid, le PSG est inflexible concernant le transfert de Kylian Mbappé. Au point que Florentino Perez soit déjà prêt à pousser une offre ultime et colossale.

Le silence assourdissant du Paris Saint-Germain face à l’offre de 180 millions d’euros transmise vendredi par le Real Madrid pour Kylian Mbappé a d’abord scandalisé les dirigeants merengue avant de finalement les faire énormément réfléchir. Pour l’instant, le géant espagnol s’en tient à son ultimatum de ce lundi à 18 heures, mais selon plusieurs sources proches de Madrid, les choses ont tout de même évolué dans les coulisses. Tandis que Marca annonce que Mbappé ne quittera pas le PSG avec cette proposition de 180 millions d’euros, le média spécialisé Madridista Real annonce que du côté de Florentino Perez on est déterminé à trouver un accord avec Paris, quitte à pousser une offre encore plus agressive sur le plan financier.

✈️ #Mercato

👀 Le Real va tenter une dernière offensive pour Mbappé !https://t.co/cgstxvYJYj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 30, 2021

200 millions d'euros pour Mbappé, Madrid craque

Pour cela, le président du Real Madrid serait même déjà en train de plancher sur une nouvelle proposition à transmettre très rapidement après 18 heures à Nasser Al-Khelaifi. « Il pourrait y avoir une autre offre si le PSG répond négativement. Cela semble de plus en plus difficile, mais si le PSG rejette les 170 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus, le Real Madrid fera une autre offre avec encore plus d'argent », affirme cette source madrilène, qui évoque même la possibilité que cette fois le montant de 200 millions d'euros ne soit plus tabou. De son côté, Felix Diaz explique que Kylian Mbappé a encore une fois été très clair avec Leonardo et Al-Khelaifi après la victoire à Reims. « Dans les dernières heures, Mbappé a de nouveau dit au PSG qu'il ne renouvellerait pas et qu'il voulait aller au Real Madrid, mais il sait que cela ne dépend pas de lui. Il y aura des discussions entre les deux clubs tout au long de la journée et la décision finale appartiendra au Qatar », précise le journaliste espagnol.

#exclusive



Les prochaines heures...

Un livre arrivera de Paris à Madrid.



Paris conditionne si Madrid voulait Mbappé.



Conditions pour augmenter l'offre économique

Plus de 180 millions d'euros.

Soit 180 millions d'euros + un des joueurs de l'équipe madrilène pic.twitter.com/HyI0u2y4KA — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 30, 2021

Cette théorie des négociations directes entre Florentino Perez et l'Emir du Qatar a été confirmée ce week-end par RTL, Philippe Sanfourche précisant que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo n'étaient plus vraiment dans la boucle concernant un possible transfert de Kylian Mbappé depuis plusieurs jours. On le sait le patron du Real Madrid a de bonnes relations avec Doha, mais dans le dossier Mbappé tout cela ne pèserait pas lourd non plus. Car à un an du Mondial au Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani connaît l'importance de Kylian Mbappé dans la stratégie de l'état gazier.