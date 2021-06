PSG : Pochettino, il se trame quelque chose !

Dans : PSG.

L'avenir de Mauricio Pochettino au PSG est flou et pour Luis Fernandez il est clair qu'il se passe des choses du côté du club de la capitale et de son actuel entraîneur.

A travers une brève déclaration dimanche dernier après le match OL-PSG en D1 féminine, Leonardo a éludé d’une phrase un quelconque problème avec Mauricio Pochettino. Depuis, l’entraîneur argentin, qui aurait demandé à pouvoir partir du Paris Saint-Germain, est resté totalement silencieux, alors que d’une brève déclaration il pouvait tuer les rumeurs. C’est dans ce climat pour le moins incertain, que l’on a également appris qu’Antonio Conte, pressenti du côté de Tottenham, ne serait finalement pas le manager du club où l’on rêve de faire revenir Pochettino presque deux ans après l'avoir viré. De quoi continuer à entretenir le mystère autour de technicien du PSG. Dans le JDD, Luis Fernandez estime qu’il n’y a pas de fumée sans feu, et que l’entraîneur argentin est clairement au cœur d’une réflexion au sein de la direction parisienne.

L’ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a probablement encore des sources internes au sein du club de la capitale, n’a aucun doute sur le malaise Pochettino. « Pour couper court à tout ça, il n’y a pas besoin d’en faire des tonnes, juste de communiquer : « Jusqu’à preuve du contraire, je suis l’entraîneur du PSG, je le reste, j’ai un contrat et je vais l’assumer. » Si ça n’a pas été dit c’est que quelque chose se trame (…) Il faut une réunion avec Leonardo et Nasser pour mettre au point le fonctionnement. Il y a un flou quand même ! », fait remarquer Luis Fernandez, qui souligne que Leonardo est un grand consommateur d’entraîneurs, preuve que travailler avec lui n’est pas une chose simple. En attendant, Mauricio Pochettino est toujours entraîneur du Paris Saint-Germain à cette date, mais Neymar et Kylian Mbappé retrouveront-ils le technicien argentin à la reprise de l’entraînement ? Rien n’est moins sûr alors que le mercato va débuter dans quelques jours et que le duo Leonardo-Pochettino a besoin de bien fonctionner.