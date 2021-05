PSG : Sarabia, la vente surprise du mercato ?

Dans : PSG.

Cet été, le PSG devra dégraisser au mercato et à la surprise générale, Pablo Sarabia pourrait faire ses valises.

Joueur de complément très apprécié et régulièrement utilisé par Thomas Tuchel à Paris, Pablo Sarabia a vu son temps de jeu diminuer brutalement avec l’arrivée de Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin, qui utilise un 4-2-3-1 adapté aux qualités de l’Espagnol, privilégie cependant un joueur tel que Julian Draxler, dont le contrat au PSG va être prolongé de trois saisons. Supersub du Paris Saint-Germain la saison dernière, l’ex-milieu offensif du FC Séville affiche des statistiques en baisse en 2020-2021 avec seulement 6 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. C’est ainsi que selon le journaliste Abdellah Boulma, un départ de Pablo Sarabia est à l’ordre du jour au Paris SG.

Des cadors de la Liga sont intéressés, à commencer par son ancien club du FC Séville… mais pas uniquement. « Lié au PSG jusqu’en juin 2024, Pablo Sarabia, arrivé en 2019 au PSG, est courtisé par plusieurs clubs en Espagne dont son ancien club, le FC Séville et l’Atlético de Madrid. L’international espagnol, en quête de temps de jeu ne serait pas contre un départ » a glissé l’insider, qui croit savoir que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi négocient dans la plus grande discrétion le transfert de Pablo Sarabia. Une vente qui pourrait être bénéfique pour le Paris Saint-Germain, dans la mesure où le champion de France en titre doit impérativement vendre au vu du contexte financier. Les noms de Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Idrissa Gueye ou Leandro Paredes ont régulièrement été cités pour remplir les caisses du PSG. C’est donc au tour de l’international espagnol d’être évoqué comme potentiellement sur le départ, en attendant de voir si les rumeurs se concrétiseront. Il sera par ailleurs intéressant de connaître le tarif fixé par Paris pour Sarabia, recruté en échange de 18 ME en juillet 2019.