Neymar n'oubliera jamais ce joueur du PSG ‍!

Par Guillaume Conte

Parti en toute discrétion du Paris SG, Neymar a effectué un joli cadeau à l'un de ses anciens coéquipiers, preuve que le Brésilien n'a pas tout oublié de son passage dans la capitale française.

Désormais éloigné des projecteurs en raison de son départ pour Al-Hilal, Neymar a néanmoins marqué les esprits récemment. Il a en effet encore marqué avec le Brésil, malgré son retour tardif de blessure, dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, disputés au début du mois. Cela lui a permis de dépasser le nombre de buts inscrits par la légende Pelé sous le maillot de la Seleçao, avec 78 réalisations, soit une de plus que « O Rei ». « Je suis très content. Je n'aurais jamais imaginé battre ce record. Mais je ne veux pas dire que je suis meilleur que Pelé simplement parce que je l'ai surpassé dans ce record », a humblement expliqué l'ancien joueur du PSG, qui n’a bien sûr pas un seul titre mondial à se mettre sous la dent, au contraire du maestro triple champion du monde.

Neymar bat le record historique de Pelé

Il n’empêche, avec ce record, Neymar revient tout en haut de l’actualité au Brésil et dans le football mondial, et il a tenu à le faire savoir de manière spectaculaire. Avec son équipementier Puma, il a fait confectionner 78 modèles uniques de chaussures nommées NJR78 Future, afin de rendre hommage à ce record historique. Et ces chaussures, Neymar a décidé de les offrir à ceux qui ont compté le plus dans l’ensemble de sa carrière.

La répartition se fait donc entre les membres de sa famille, les gloires du football mondial, les entraineurs qui ont pu compter pour lui, un fan qui sera tiré au sort, et bien sûr des anciens coéquipiers. Les Brésiliens qui ont réussi à l’influencer ne sont pas oubliés, puisque Kaka ou Ronaldo ont reçu un modèle, tout comme de nombreux coéquipiers de la Seleçao. Messi a certainement reçu sa paire également, mais il y a un autre joueur que Neymar a croisé au PSG qui a été récompensé. Il s’agit d’Ander Herrera, joueur de devoir et qui n’a pas forcément crevé le plafond à Paris, mais dont l’attitude a été très souvent louée. Le milieu de terrain espagnol a marqué les esprits par sa gentillesse en dehors du terrain, et sa hargne sur le pré pour mettre toujours les stars offensives dans les meilleures dispositions. Visiblement, ce passage commun a marqué le « Ney », qui a remis une paire au joueur emblématique de l’Athletic Bilbao, où il est revenu après son passage au PSG.

Une preuve que, malgré les critiques, les sifflets et les brouilles avec les supporters en plus des revers sportifs sur la scène européenne, Neymar n’a pas oublié certains bons moments passés avec le PSG. Aux dernières nouvelles, Kylian Mbappé, qui a oeuvré en coulisses pour son départ, n’aurait pas encore reçu de paire de chaussures NJR78 Future…