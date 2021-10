PSG : Marquinhos va à Marseille pour s'amuser

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Motivé à l’approche du Classique au Vélodrome dimanche soir, Marquinhos va tenter de mettre ses coéquipiers dans les meilleures dispositions. Mais le défenseur central et capitaine du Paris Saint-Germain veut aussi éviter de mettre trop de pression sur les Parisiens.

Confortablement installé en tête de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne pense pas à son classement avant son déplacement au Vélodrome. Le Classique est un match à part dans le calendrier, surtout pour les supporters qui tiennent à dominer le rival. C’est donc au capitaine Marquinhos de rappeler à ses coéquipiers l’importance de ce rendez-vous face à l’Olympique de Marseille dimanche soir. D’autant que l’effectif parisien contient quelques nouveaux venus sur le point de découvrir cette affiche.

Marquinhos nuance son discours

Mais le défenseur central fait face à un petit dilemme dans sa manière d’aborder la rencontre. Lui qui tient à motiver le groupe, sans pour autant oublier la notion de plaisir. « J’essaye de ne pas monter la pression négativement, a confié l’international brésilien sur le site officiel du Paris Saint-Germain. J’essaye de motiver l’équipe positivement pour que tout le monde sache que c’est un match important. Mais en même temps, il ne faut pas trop stresser non plus. Il faut jouer au foot, il faut s’amuser. Il faut défendre et attaquer ensemble. »

« Ce sont les petits détails qui font la différence sur ce genre de matchs, a ajouté Marquinhos. Je pense que toute l’équipe sait que s’il y a un match qu’il ne faut pas perdre pendant l’année, c’est celui-là. Je pense que toute l’équipe l’a bien compris et on sera prêt pour ce match. » Cette saison peut-être plus que les précédentes, les Parisiens ne devront pas prendre les Marseillais de haut. Les hommes de Jorge Sampaoli semblent suffisamment armés pour rivaliser, voire plus si l’on en croit le discours ambitieux de leur entraîneur.