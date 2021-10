OM : Le plan anti-Messi validé, Sampaoli est sûr de lui

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A deux jours du Classique au Vélodrome dimanche soir, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a évoqué le danger représenté par Lionel Messi. Le technicien connaît bien l’attaquant du Paris Saint-Germain qu’il pense neutraliser en contrôlant le match.

Si le Paris Saint-Germain s’appuie essentiellement sur Kylian Mbappé cette saison, ce n’est pas l’attaquant français qui suscite le plus de craintes chez Jorge Sampaoli. A l’approche du Classique dimanche soir en Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille semble davantage préoccupé par la menace Lionel Messi. Il faut dire que l’ancien sélectionneur de l’Argentine, et ex-coach du FC Séville, est bien placé pour connaître les forces et faiblesses du Parisien. Le technicien a donc prévu un plan très simple, à savoir priver la Pulga de ballon.

« J’ai joué contre Messi, je l'ai aussi dirigé. On sait que c'est le meilleur joueur du monde, et c'est donc un joueur très difficile à contrôler, a prévenu Jorge Sampaoli. Le plus important sera de savoir minimiser les individualités qu'ils ont, grâce à notre jeu. On doit faire en sorte que Leo Messi soit loin de notre but. S'il est proche, on sait tous qu'il a les capacités de nous faire très mal. La meilleure façon de stopper un tel joueur, c'est de contrôler le match. » Mais avec un milieu comme Marco Verratti, le Paris Saint-Germain peut se sortir de toutes les situations.

Le plan testé et approuvé

« Si l'adversaire arrive à sauter notre pressing, on aura des difficultés, a reconnu le coach marseillais au lendemain du match nul contre la Lazio Rome (0-0) en Europa League. Il faut essayer de faire en sorte que les attaquants touchent peu le ballon. Si on regarde ce qu'on a fait hier, c'était que Immobile ou les attaquants de la Lazio ne s'approchent pas beaucoup de notre but en ayant le contrôle du jeu. On a réussi à le faire, on va essayer de le refaire dimanche. Il faudra aussi faire attention aux émotions pour ne pas sortir du match. Si on modifie notre idée face à une équipe aussi forte et rapide, on va sûrement souffrir. » La qualité du pressing de l’OM sera peut-être l’une des clés du match.