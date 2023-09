Delom (L’Equipe) craque pour Hakimi ‍: « ‍Peut-être le meilleur latéral droit d’Europe ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un but exceptionnel sur coup-franc qui a permis au PSG de rapidement mener au score contre l'OM, Achraf Hakimi semble être sur une autre planète cette saison. L'international marocain, dont certains pensent qu'il était privé de ballon par Lionel Messi et certains joueurs proches de la Pulga, retrouve son meilleur niveau d'un seul coup pour le plus grand bonheur du Paris Saint-Germain et de ses supporters. Journaliste pour L'Equipe, Hugo Delom estime qu'effectivement Hakimi est actuellement à un incroyable niveau.

« Le paysage parisien a changé. Celui de l’ex-défenseur de l’Inter Milan également. Dans des proportions considérables. Il fallait voir son sourire au milieu de ses coéquipiers devant une tribune Auteuil en transe pour le mesurer totalement (…) Cette renaissance, née de la confiance de Luis Enrique et de son repositionnement, était déjà perceptible lors des premières journées de Ligue 1. Mais cette semaine, elle a pris un tour encore plus spectaculaire. Déjà auteur d’une prestation majuscule contre Dortmund, Hakimi a montré à quel point il disposait, en ce moment, d’une confiance totale (…) Face au duo Hakimi-Dembélé, les défenseurs de Ligue 1, voire européens, vivent un cauchemar (…) Le Marocain, dont on se demande s’il n’est pas le meilleur latéral droit en Europe sur ce début de saison, sera bien sûr jugé sur la durée. Mais l’ancien du Borussia Dortmund, confronté à la concurrence de Mukiele début 2023, a repris de l’avance. »