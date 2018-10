PSG : Salaire, concurrence… Les obstacles entre Rabiot et Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Bientôt en fin de contrat, Adrien Rabiot ne fait aucun cadeau au Paris Saint-Germain dans les négociations de sa prolongation.

Comme annoncé mercredi, le milieu de terrain a récemment refusé une troisième offre de ses dirigeants. Mais quels sont les points de désaccord entre les deux parties ? On le sait, les tensions entre « le Duc » et Antero Henrique ne facilitent pas les discussions. Mais la relation difficile avec le directeur sportif n’est pas le principal obstacle pour le PSG. En effet, Paris United a apporté quelques précisions sur la dernière proposition du club francilien. On apprend que le champion de France, qui lui avait auparavant proposé 7,2 M€ de salaire par an (hors primes), est monté jusqu’à 9 M€ dans une offre orale.

Le problème, c’est que Rabiot réclame 10 M€ par an, plus une prime à la signature, pour obliger le PSG à s’aligner sur une concurrence de plus en plus féroce. Rappelons que le FC Barcelone, la Juventus Turin ou encore Tottenham sont cités parmi ses prétendants. Rien de rassurant pour le club parisien dont la masse salariale est surveillée par l’UEFA. Seule bonne nouvelle, Rabiot donne la priorité à Paris, dont le président Nasser Al-Khelaïfi exclut un départ libre l’été prochain. Le PSG a donc bon espoir de trouver une solution à ce problème qui commence à agiter le vestiaire.