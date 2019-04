PSG : Sagnol casse le moral des supporters, et pour longtemps

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain aurait déjà pu être titré champion de France pour la huitième fois de son histoire depuis deux semaines.

Oui, mais voilà, le mois d’avril ne réussit pour l’instant pas du tout au club de la capitale en championnat. Puisque Paris vient d’enchaîner une série de trois matchs sans victoire, dont deux défaites contre Lille (1-5) et Nantes (2-3). Des mauvaises performances inédites sous l’ère QSI. De quoi plomber la première saison de Thomas Tuchel en France. Autant dire que la formation francilienne doit se racheter auprès de ses supporters dès dimanche face à Monaco au Parc des Princes dans cet autre match du titre. Pas forcément d’après les dires de Willy Sagnol.

« Le PSG est déjà champion depuis novembre, pas mathématiquement, mais quasiment. Les Parisiens ne doivent pas une revanche à leurs supporters, car les fans ne pensent pas que s’ils gagnent contre Monaco et sont champions, ça va couvrir la catastrophe commerciale et sportive de United. L’impression laissée en ce moment, c’est que tout le monde s’en fout. Il n’y a plus de capitaine sur le bateau, chacun fait ce qu’il a envie. Même s’ils gagnent contre Monaco ou Rennes en finale de Coupe de France, ça n’enlèvera de la tête à personne que les problèmes du PSG sont récurrents. Et que ça continuera tant qu’il n’y aura pas eu une vraie analyse profonde de ce qui fait la force du PSG et surtout de ce qui fait ses faiblesses », balance, sur RMC, le consultant, pour qui la saison du PSG est déjà mauvaise, entre la perte de la Coupe de la Ligue et le nouvel échec en Ligue des Champions.