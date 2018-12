PSG : Sacrifier Cavani pour De Jong au mercato, l’idée est lancée

Dans : PSG, Mercato.

A la recherche d’un milieu défensif, le Paris Saint-Germain a notamment coché le nom de Frenkie De Jong (21 ans).

Comme le FC Barcelone, Manchester City et le Bayern Munich, le champion de France apprécie le profil du Néerlandais déjà connu pour sa qualité de passe et sa justesse technique. Même l’international tricolore Kylian Mbappé est séduit depuis la double confrontation face aux Pays-Bas en Ligue des Nations. On insiste, le milieu de l’Ajax Amsterdam fait l’unanimité, à tel point que le journaliste Giovanni Castaldi le considère comme la recrue idéale pour le PSG.

« Pour rejoindre Kylian Mbappé, il est vrai que le soyeux milieu de l’Ajax ferait du bien, pour ne pas dire plus, à l’entrejeu parisien, qui devrait très prochainement perdre Adrien Rabiot et dans une moindre mesure Lassana Diarra, a rappelé notre confrère de Yahoo Sport. Avec De Jong, le club de la capitale tiendrait enfin le remplaçant de Thiago Motta et un partenaire de jeu idéal à Marco Verratti. De plus, le Néerlandais n’aurait aucun mal à se plier à la méthode Tuchel. Façonné par l’Ajax, il ne devrait pas être dépaysé par le football total réclamé par le coach allemand. »

Neymar et Mbappé intouchables donc…

Mais comment Paris, surveillé par l’UEFA et son fair-play financier, peut-il s’offrir un joueur annoncé à 80 M€ ? « Le club parisien ne pourra pas compter sur la vente de Rabiot, qui devrait partir libre, et va sans doute devoir sacrifier un élément offensif coté sur le marché… Neymar et Mbappé étant intouchables, tous les regards se braqueront sur Edinson Cavani, a-t-il prévenu. Malgré l’apport de l’Uruguayen, le PSG ne serait-il pas plus équilibré avec un joueur comme De Jong dans l’entrejeu ? Le débat est ouvert, si débat il existe… » Paris oserait-il se débarrasser du meilleur buteur de son histoire ?