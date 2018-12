PSG : Mbappé veut ce joueur au mercato et il le dit bien fort

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Cela fait plusieurs mois que le Paris Saint-Germain recherche activement à se renforcer au poste de milieu défensif.

Cet été, l’état-major du club de la capitale a échoué dans sa quête de la perle rare à ce poste. Lors du prochain mercato hivernal, il sera donc impératif de recruter un joueur pour enfin combler les départs de Thiago Motta et de Giovani Lo Celso. Parmi les pistes étudiées par le Paris Saint-Germain, Frenkie De Jong fait quasiment l’unanimité. Il faut dire que le prodige néerlandais a mis tout le monde d’accord à l’occasion des deux matchs des Pays-Bas contre la France, en Ligue des Nations.

Et visiblement, Kylian Mbappé aimerait beaucoup évoluer à ses côtés. En tout cas, le buteur de l’Equipe de France a publiquement invité Frenkie De Jong à le rejoindre à Paris, dans les colonnes de France Football. « Il s'agit d'un joueur qui m'a pas mal impressionné lors de nos deux confrontations face aux Pays-Bas. Sa vision du jeu et sa qualité de passe cassent les lignes, le rendent très précieux, surtout qu'il récupère aussi pas mal de ballons. Franchement, il est le bienvenu à Paris ! Je lui ai d'ailleurs glissé un mot, car il nous ferait un bien énorme. Après, il fera son choix » a expliqué le natif de Bondy. Reste que Frenkie De Jong est également très convoité par le FC Barcelone et par Manchester City, qui était même proche de rafler la mise ces dernières semaines selon la presse anglaise. Surveillé par le fair-play financier, Paris aura donc bien du mal à concrétiser ce dossier en janvier…