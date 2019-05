PSG : Sa sentence tombe, « Mbappé c’est dehors » !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ces dernières heures, la cote de popularité de Kylian Mbappé a clairement baissé. Il faut dire que l’international français y a été fort, en menaçant publiquement de quitter le Paris Saint-Germain durant la cérémonie des Trophées UNFP, dimanche soir en direct à télévision. Des déclarations qui ne passent pas chez les supporters, pas plus que chez certains consultants. Sur l’antenne de RMC, Vincent Moscato a par exemple condamné les propos de l’ancien Monégasque, lequel doit être vendu par Nasser Al-Khelaïfi selon lui.

« On est tombés sur le pauvre Alain Delon pendant trente ans en disant qu'il avait le boulard, mais là c'est pire. Le mec, a 20 ans, et il est jaloux. Mais tais-toi ! Ne dis pas ça, ne dis pas que tu es plus fort ! Tu joues dans un groupe. Lui, il est l'échantillon le plus prononcé de l'individualisme. Il a 20 ans, mais attention à 30 ans ! Et alors à 60 ans, ça va être une pince. Il ne pense qu'à sa gueule. Avec des joueurs comme ça, le PSG ne gagnera jamais une Coupe d’Europe. Alors, Mbappé, c’est dehors » a confié Vincent Moscato, pas vraiment du genre à apprécier ce genre de déclaration. Ce n’est pas le seul, et Kylian Mbappé pourrait bien rapidement regretter sa prise de position extrême à l’approche du mercato.