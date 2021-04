PSG : Sa prolongation traîne, Neymar reste zen

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin 2022, Neymar n’a toujours pas officiellement prolongé son contrat au PSG.

Cela fait de longues semaines que la prolongation de Neymar au PSG est soi-disant bouclée mais pour l’heure, l’officialisation tarde à venir. Tandis qu’en Espagne, de nouvelles rumeurs fleurissent au sujet d’un potentiel retour au FC Barcelone, la star brésilienne du Paris Saint-Germain a logiquement été relancée sur la question de sa prolongation en conférence de presse avant le choc face à Manchester City. L’occasion pour Neymar de faire part de sa zénitude absolue malgré les rumeurs à son sujet.

« J'ai déjà parlé de ça au dernier match (après le Bayern). Je ne pense pas que je doive en dire plus aujourd'hui. Il me reste encore un an. Je me sens très bien. Je suis très heureux. C'est peut-être la saison durant laquelle je me sens le mieux. Les choses vont venir naturellement » a fait savoir Neymar, laissant sous-entendre que sa prolongation allait venir mais qu’il ne fallait pas se montrer pressé, ni précipiter les choses. Par ailleurs interrogé sur le Ballon d’Or, le n°10 du PSG a de nouveau fait preuve de maturité sur ce sujet, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une obsession.

« Ce n'est pas une chose à laquelle je pense. Je veux gagner ce match et le championnat. Je me focalise sur la Ligue des champions, qui est mon premier objectif et c'est bien plus important dans une carrière. A l’avenir, j'aimerai avoir en mémoire que j'ai gagné plusieurs fois la compétition. Mbappé ? C’est un très grand joueur. Il nous apporte beaucoup pour gagner des matches, marque de nombreux buts, battre des records et je souhaite qu’il aille le plus loin possible » a lancé Neymar, dont le niveau face à Manchester City mercredi soir au Parc des Princes sera l’une des clés pour le PSG.