PSG ‍: S.O.S Kolo Muani, Luis Enrique a un plan étonnant

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

La première saison de Randal Kolo Mauni au Paris Saint-Germain a été un échec. Si un départ a été annoncé, Luis Enrique a un plan pour relancer l'attaquant français, quitte à changer beaucoup de choses.

Arrivé de Francfort contre 90 millions d'euros, Randal Kolo Muani a été la recrue phare du mercato estival 2023 du PSG. Mais avec seulement 9 buts inscrits en 39 matchs disputés, l'ancien joueur du FC Nantes n'a pas donné une grande satisfaction aux dirigeants parisiens, ni à Luis Enrique. Mais avec le départ de Kylian Mbappé, le secteur offensif va être plus ouvert à Paris. Alors qu'une rumeur d'un transfert au Borussia Dortmund tourne autour de Randal Kolo Mauni, le journaliste Jonathan Johnson, qui suit la Ligue 1 de près pour le média Caughtoffside, affirme que Luis Enrique compte bien sur la présence du joueur de 25 ans la saison prochaine. Une vente n'est pas à prévoir et le technicien espagnol compte même offrir une seconde chance à l'international français (15 sélections, 3 buts).

Luis Enrique va offrir sa chance à Kolo Muani

🇫🇷🔝



5️⃣ Parisiens sélectionnés en Équipe de France pour l’Euro 2024 ! 💪



👏 Dembélé, Zaïre-Emery, Kolo Muani, Barcola et Mbappé ❤️💙 pic.twitter.com/dxfKVE8dK7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 16, 2024

« Compte tenu de la quantité d'argent qu'ils ont dépensé pour Kolo Muani, je ne peux pas les voir jeter l'éponge. Je m'attends à ce qu'ils jouent tous les deux des rôles beaucoup plus importants la saison prochaine (Ramos et Kolo Muani, NDLR). Il sera également intéressant de voir ce qui se passera avec la position d'Ousmane Dembele la saison prochaine, car s'il passe à un rôle plus central de numéro 10, il est possible qu'il puisse jouer derrière Ramos et Kolo Muani. Je ne pense pas que nous le verrons quitter le PSG cet été sans qu'on lui donne plus de chances » a expliqué le journaliste, spécialiste du championnat français, lors d'une chronique pour le média anglais. Le PSG et Luis Enrique veulent donner une dernière chance à Kolo Muani après sa première saison ratée. Il pourrait même être aligné avec Gonçalo Ramos, l'autre attaquant recruté par Paris, pour former un duo. Ce serait une vraie révolution en tout cas non seulement pour l'entraineur espagnol, mais aussi au niveau français ou européen, où les attaques à deux joueurs axiaux ne se font quasiment plus.