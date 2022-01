PSG : Quand Messi insultait Ramos de tous les noms !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le dernier mercato estival a marqué la fin d'une époque, que ce soit au Real Madrid ou au FC Barcelone. Sergio Ramos et Lionel Messi quittaient leur maison respective pour rejoindre le PSG. Il était curieux de voir ces deux anciens rivaux dans la même équipe.

Lionel Messi est évidemment un joueur de classe mondiale qui a marqué les 15 dernières années par ses performances sous le maillot du Barça. C'était surtout le capitaine du club catalan et, de facto, un leader sur le terrain lors des classicos notamment. En face, le brassard du Real était souvent sur le bras de Sergio Ramos. L'Espagnol est un joueur de caractère, un défenseur solide et un homme souvent présent dans les grands rendez-vous. Autant dire que Messi et Ramos n'ont cessé de s'opposer et de se haïr pendant 15 ans. Les voir maintenant tous les deux avec le même maillot, celui du PSG, n'est pas anodin surtout connaissant leur passif commun.

Les violentes insultes de Messi envers Sergio Ramos

Des relations passées souvent houleuses que le gardien polonais Jerzy Dudek évoque dans son autobiographie. Le portier est passé par le Real Madrid entre 2007 et 2011 étant le remplaçant d'Iker Casillas chez les Merengues. Il témoigne dans son livre de l'atmosphère des classicos et notamment la tension entre les joueurs des deux équipes comme Messi et Ramos. Dudek se souvient de la haine entre les deux hommes, soutenant que le méchant dans l'histoire n'était pas forcément l'Espagnol. « Il était trompeur et provocateur, comme Barcelone et Pep Guardiola. Ils étaient tellement prêts à vous provoquer et ils ont pu le faire à la perfection. Cela a beaucoup blessé Jose Mourinho et toute l'équipe. J'ai vu Messi dire des choses si grossières à Pepe et [Sergio] Ramos que vous n'auriez pas imaginé de la part d'une personne aussi calme et apparemment bonne », écrit-il. Des relations qui sont cependant bien plus apaisées dans le vestiaire parisien où les deux hommes cohabitent depuis cet été. Lionel Messi qualifiant même Sergio Ramos de « personne formidable » dans la presse.