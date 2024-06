Droits TV ‍: Canal+ et Beinsports suppliés de revenir en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Même s'il s'était vanté de l'accord passé avec Mediapro il y a quelques années, Jean-Michel Aulas a reconnu son erreur et désormais l'ancien patron de l'OL souhaite que Canal+ et Beinsports reviennent en Ligue 1.

« C'est un jour béni pour le football professionnel français.» Le 30 mai 2018, celui qui était alors le président de Lyon s'était félicité pour l'accord signé avec Mediapro pour les droits de la Ligue 1, mettant ainsi un terme à la présence de Canal+ dans le deal. Sept ans plus tard, le championnat de France est dans l'attente d'une offre qui permettrait d'éviter le fiasco actuel, à savoir que la L1 n'a pas de diffuseur à deux mois de la reprise de la saison 2024-2025. Interrogé dans Le Progrès sur cette situation forcément critique pour l'Olympique Lyonnais, où il est toujours actionnaire, mais également pour toute la Ligue 1, Jean-Michel Aulas pense qu'il est désormais temps de tout faire pour inciter Canal+ et Beinsports à redevenir les diffuseurs exclusifs du championnat de France, quitte à faire des efforts sur le prix et la durée du contrat.

Un contrat idéal pour ramener Canal+ en Ligue 1

En effet, Jean-Michel Aulas ne croit plus du tout au milliard d'euros par an, et à peine plus aux 500 millions d'euros, et l'idée d'un deal jusqu'en 2029 s'éloigne aussi. « Ce que je souhaite ? Je suis peut-être un vieux de la vieille mais je dis ce que je pense. Je trouverai formidable que BeIN Sport et Canal + retrouvent ce qui a permis au foot français de se développer. Ils ont tous les deux la stature et les moyens de trouver cette solution. Il faut que de l’autre côté, peut-être, les dirigeants de la LFP acceptent de dire qu’il y a eu trop d’optimisme, et donc de trouver une solution moyenne. On a la chance d’avoir des droits TV internationaux qui étaient de 70ME l’année dernière, et il y a déjà 160ME d’acquis. McDonald’s arrive aussi comme « namer », avec des moyens aussi supérieurs… Il y a des ressources, mais il faut se mettre autour de la table avec des entrepreneurs qui visent la solution optimale. Même si c’est difficile, tous les leviers n’ont pas été activés. Peut-être faudra-t-il accepter de ne pas aller là où Vincent Labrune pensait aller initialement. C’est pour ça que j’évoquais une possibilité de réduire la durée de cet appel d’offres, avant d’actualiser en fonction des paramètres », prévient le vice-président de la Fédération Française de Football, conscient que sans Canal+ l'avenir de la Ligue 1 risque d'être très compliqué. De son côté, Maxime Saada n'a toujours pas bougé le petit doigt, même s'il a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas la mort de la L1.