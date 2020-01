PSG : Ruiz-Atil, le gros coup du mercato d'été à l'OM ?

Dans : PSG.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain assume pleinement sa politique sportive, qui consiste à renflouer ses caisses grâces aux ventes des jeunes formés au club.

Ikoné, Diaby, Nkunku ou encore Weah, tous professionnels, ont récemment quitté le Paris Saint-Germain en échange d’une jolie indemnité de transfert. Et dans les bureaux du Camp des Loges, on pensait que le prochain sur la liste serait, dès cet hiver, Kays Ruiz-Atil, jeune milieu offensif de 17 ans, sous contrat professionnel depuis ses 16 ans jusqu’en juin 2021. Courtisé par le Borussia Dortmund et Chelsea en ce mois de janvier, le Parisien est finalement parti pour rester dans la capitale jusqu’à la fin de la saison, selon les informations de L’Equipe. En revanche, un départ l’été prochain a d’ores et déjà été acté par Leonardo, afin de ne prendre aucun risque de voir Kays Ruiz-Atil partir libre dans un an.

Et si Chelsea et le Borussia Dortmund dégaineront certainement une offre de transfert pour Ruiz-Atil l’été prochain, un club français pourrait également tenter de rafler la mise. Il s’agit… de l’Olympique de Marseille. En effet, il se « murmure » qu’Andoni Zubizarreta et son équipe de recruteurs ont un œil attentif sur la situation du joueur du Paris SG selon le quotidien national. De son côté, le Paris Saint-Germain souhaitait se laisser davantage de temps au sujet des conditions du départ de Ruiz-Atil, raison pour laquelle la porte s’est refermée au sujet d'un transfert au mercato hivernal. Au contraire de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche, Kays Ruiz-Atil n’a pas été utilisé par Thomas Tuchel depuis le début de la saison. Il est en revanche un élément fort de l’équipe de Youth League (Ligue des Champions des moins de 19 ans) du PSG avec 5 matchs disputés. C’est principalement dans cette compétition qu’il s’est fait une jolie réputation auprès des scouts des grands clubs européens, et donc de l’OM.