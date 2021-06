PSG : Ruiz-Atil a préféré partir… pour la réserve du Barça

Dans : PSG.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kays Ruiz-Atil n’a pas trouvé d’accord pour prolonger. Le milieu offensif s’en va libre et s’apprête à revenir au FC Barcelone, et plus précisément en équipe réserve. Un choix plutôt étonnant.

Son annonce n’avait surpris personne. En mai dernier, Kays Ruiz-Atil avait pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer son départ du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de 18 ans arrive à la fin de son contrat. Et malgré des négociations entamées avec le directeur sportif Leonardo, aucun accord n’a été trouvé. Le Franco-Marocain est donc libre de choisir sa prochaine équipe, et sa décision semble prise si l’on en croit la presse italienne. En effet, Sky Sport croit savoir que Kays Ruiz-Atil va retrouver le FC Barcelone.

Prometteur sous Tuchel mais…

Rappelons que le jeune talent a grandi à la Masia du Barça, avant d’être contraint au départ en 2015 après la sanction infligée au club catalan, puni dans l’affaire des transfert de mineurs. Le voilà de retour six ans plus tard, sans grande expérience du haut niveau. La saison avait pourtant bien commencé pour Kays Ruiz-Atil, qui avait gagné les faveurs de l’ancien entraîneur Thomas Tuchel. Le milieu de terrain avait effectivement obtenu sept apparitions en Ligue 1 sous les ordres de l’Allemand en première partie de saison.

Mais en raison de son désaccord avec la direction, le futur ex-Parisien a totalement disparu de la circulation en deuxième partie d’exercice, lorsque le coach Mauricio Pochettino a pris les commandes de l’effectif. Autant dire qu’après une demi-saison vierge, Kays Ruiz-Atil ne débarquera pas dans l’équipe première de Ronald Koeman au Barça. D’autant que le secteur offensif renforcé par Sergio Agüero et Memphis Depay est complètement bouché. La future recrue des Blaugrana intégrera plutôt le groupe de l’équipe réserve. Une trajectoire étonnante, pour ne pas dire décevante.